(Pocket-lint) - Nous sommes depuis longtemps dans les rumeurs selon lesquelles PlayStation prépare une contre-poussée appropriée contre le célèbre plan d'abonnement Xbox Game Pass de Microsoft, dans l'espoir qu'il puisse donner aux joueurs une raison tout aussi valable de s'en tenir à son matériel.

Le nouveau schéma porte le nom de code Project Spartacus, et les dernières informations indiquent qu'il est en fait sur le point d'être annoncé; nous avons même une idée de ce à quoi pourraient ressembler ses niveaux.

Selon les rapports de Bloomberg et de l'initié de l'industrie Jeff Grubb ( tel que transcrit par VGC ), le service proposera trois niveaux d'abonnement. Le premier, et le plus basique, sera effectivement PlayStation Plus tel que nous le connaissons maintenant, donnant accès au multijoueur en ligne et à quelques jeux gratuitement chaque mois.

Le niveau intermédiaire suivant ajoutera apparemment une bibliothèque d'environ 300 jeux que vous pouvez télécharger et jouer sans frais supplémentaires pendant que vous êtes abonné, ce qui ressemble à Game Pass Ultimate.

Un troisième niveau, cependant, offrira également une liste de jeux classiques des époques précédentes de PlayStation, de la PS1, PS2 et PS3, qui ne seront pas facilement accessibles en dehors du service. C'est un USP potentiel et qui pourrait générer du buzz s'il est exact.

Selon Grubb, ces niveaux s'appelleront Essential, Extra et Premium et coûteront respectivement 10 $, 13 $ et 16 $ chaque mois.

C'est une offre vraiment intrigante, si elle est exacte, mais nous n'aurons peut-être pas à attendre trop longtemps pour la confirmer. Plusieurs initiés de l'industrie signalent qu'ils pensent qu'un lancement est imminent, nous pourrions donc bientôt entendre tous les détails de Sony.

Écrit par Max Freeman-Mills.