Comment connecter votre PS5 au Wi-Fi 5 GHz

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 est une bête absolue d'une console de jeu, avec une large liste de superbes jeux, certains exclusifs et d'autres non, qui utilisent sa puissance au maximum. Cependant, malgré tout ce qu'il a à apporter aux spécifications de nouvelle génération, il pourrait être limité par votre propre configuration.

Si votre routeur Wi-Fi émet à la fois à 2,4 GHz et à 5 GHz, vous voudrez vous assurer que votre console est capable de tirer le meilleur parti d'une bande passante plus large sur une connexion à 5 GHz, mais la PS5 peut choisir de se connecter à la spécification inférieure. option. Voici comment s'assurer qu'il recherche le bon réseau.

La bonne nouvelle est qu'il s'agit d'un processus simple, il vous suffit donc de suivre les étapes décrites ci-dessous.

Sur votre PS5, accédez au menu des paramètres Sélectionnez Réseau pour accéder aux paramètres réseau Appuyez sur Paramètres, puis sélectionnez Configurer la connexion Internet Attendez la fin de l'analyse, puis appuyez sur le bouton d'options de votre contrôleur Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez 5 GHz sous Bandes de fréquences Wi-Fi

Cela devrait faire en sorte que votre PS5 ne considère que les bandes réseau 5 GHz comme options de connexion, ce qui devrait à son tour la limiter au plus rapide de vos réseaux domestiques, à condition que vous en ayez un configuré. Cela devrait augmenter considérablement les vitesses potentielles que la console peut exploiter, et entraîner une plus grande stabilité et des problèmes de connexion plus rares dans les jeux en ligne.

Une fois le processus terminé, vous devez lui accorder quelques minutes pour vérifier que tout fonctionne. Si la modification n'a pas été enregistrée, redémarrez votre PS5 et voyez si cela fonctionne.

Écrit par Max Freeman-Mills.