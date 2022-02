Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la sortie de la PS4 Pro en 2016, Sony a sans doute laissé le génie sortir de la bouteille lorsqu'il s'agissait de mettre à niveau une console à mi-chemin de son cycle de vie sans appeler le nouveau produit une nouvelle génération complète.

Maintenant que la PS5 est sortie depuis un petit moment, il n'est pas difficile de supposer qu'elle pourrait également bénéficier d'une mise à niveau mineure ou majeure à un moment donné, sans que Sony ne ressente le besoin d'annoncer une PlayStation 6 complète pour un longtemps. Voici toutes les rumeurs et tous les détails que nous connaissons sur ce qui pourrait arriver en termes de PS5 Pro.

Le facteur le plus important autour d'une PS5 Pro potentielle pour de nombreuses personnes sera le prix que Sony y attache - puisque la PS5 à 450 £ ou 499 $ est toujours si difficile à trouver, si la PS5 Pro apparaît finalement à un prix plus élevé, cela pourrait être difficile pour justifier d'y consacrer plus d'argent.

En prenant la génération de consoles de la PS4 comme exemple, la PS4 Pro s'est constamment établie à environ 100 £ ou 100 $ de plus que la PS4 de base, même si ces prix ont été régulièrement réduits, pour maintenir l'angle selon lequel elle est la plus puissante et plus option premium.

Cependant, au moment de son lancement, la PS4 d'origine avait un prix inférieur, nous supposons donc que Sony pourrait suivre la même voie et sortir la PS5 Pro exactement au même prix que la PS5, tout en rendant le modèle de base moins cher.

Quand exactement cela pourrait se produire est un long plan, mais nous ne pouvons pas le voir arriver sur les étagères avant la fin de 2023, franchement. Compte tenu de l'énorme pénurie de matériaux avec lesquels il travaille, Sony ne peut toujours pas fabriquer suffisamment de PS5 pour répondre à la demande. Qu'il veuille brouiller les pistes avec un nouveau modèle si rapidement, tout le monde le devine.

Lorsque la PS5 a été dévoilée pour la première fois, son design a été un sujet de discussion immédiat, tout contraste blanc et noir, et ces grands bouts d'ailes en font une installation encore plus imposante sur n'importe quel meuble TV ou comptoir sur lequel vous le mettez.

C'est également vrai de la version standard et de l'édition numérique qui supprime le lecteur de disque pour ceux qui n'en veulent pas ou n'en ont pas besoin. Cela soulève cependant une question intéressante sur la prochaine version de la PS5 - restera-t-elle dans la même esthétique ?

Sur la base du précédent de la PS4 Pro, nous pensons qu'elle devrait rester assez similaire, mais nous serons intéressés de voir si elle grossit puisque la PS5 est déjà assez énorme, ou si elle peut en fait réussir à extraire encore plus de puissance. un cadre plus petit.

La PS5 est une console puissante, comme en témoignent les exclusivités qu'elle héberge jusqu'à présent, avec des points forts graphiques sous la forme de Demon's Souls , Ratchet & Clank Rift Apart et plus encore.

Lorsque la PS4 Pro est sortie, elle avait un argument de vente assez clair sous la forme de ses capacités 4K, une résolution à laquelle la PS4 de base ne pouvait tout simplement pas faire face.

Ce type d'USP facile n'est pas aussi évidemment disponible pour une PS5 Pro, mais même au début de son cycle, vous pouvez dire que la sortie à 4K avec des fioritures graphiques comme le lancer de rayons est une véritable contrainte pour la PS5, tout comme pour la Xbox Series X.

Les téléviseurs 8K commencent à se répandre un peu, il est donc possible qu'un véritable support 8K pour les jeux soit au menu, mais nous soupçonnons que la technologie est encore trop coûteuse pour en valoir la peine pour Sony d'ici un an ou deux.

Au lieu de cela, Sony pourrait adopter l'approche d'améliorations plus itératives, comme une mise à niveau du processeur de la console et une augmentation de son stockage légèrement petit (à 825 Go actuellement).

Nous ne savons pas non plus si une PS5 Pro serait disponible en deux éditions, une avec un lecteur de disque et une sans, comme la PS5 standard - il se peut qu'à l'extrémité la plus haut de gamme du marché, le lecteur de disque soit simplement plus largement accepté dans le cadre du package complet.

