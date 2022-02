Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Voici un endroit intéressant du site de jeux vidéo VGC : vous pouvez acheter la version PlayStation 4 moins chère d'Horizon Forbidden West et obtenir une mise à niveau gratuite vers la version PlayStation 5.

Cela vous fera économiser 10 £ / 10 $ sur le prix demandé de la PS5 complète, ce qui vous rapportera 59,99 £ / $ au lieu de 69,99 £ / $.

Alors, comment pouvez-vous profiter? Il n'est pas possible d'acheter via la boutique de votre PS5, car cela vous enverra vers la version PS5 . Au lieu de cela, vous devez vous connecter au PlayStation Store via un navigateur ou lancer une PS4 pour effectuer l'achat.

Comme le note VGC : "la version PS4 indique désormais explicitement qu'elle est livrée avec une mise à niveau gratuite vers la version PS5".

Cela dit, bien qu'il s'agisse d'une méthode de téléchargement moins chère, si vous avez accès à une console de disque, l'achat d'une copie physique sera encore moins cher, comme vous pouvez le voir dans la boîte des meilleures offres ci-dessous :

La suite du titre original Horizon devrait arriver le 18 février et il y a beaucoup de fanfare autour de la sortie du jeu. La série engendrera également un titre exclusif PlayStation VR2 à une date ultérieure, comme confirmé en janvier au CES 2022 .

Nous sommes certainement ravis de jouer et si nous pouvons économiser un dix dans le processus, qu'il en soit ainsi. Bon jeu !

