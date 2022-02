Gran Turismo Sophy de Sony est une IA qui peut battre les meilleurs joueurs humains

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony et Polyphony Digital ont dévoilé ce qu'ils appellent une percée dans l'IA de jeu - Gran Turismo Sophy, une intelligence artificielle qui a maîtrisé avec succès Gran Turismo, au point où elle peut apprendre à jouer mieux que les joueurs humains en quinze jours.

En jouant au dernier jeu Gran Turismo, Gran Turismo Sport sur PlayStation 4, l'IA a dû apprendre non seulement à gérer la physique des voitures qu'elle conduisait, mais aussi les conditions de piste, les tactiques de course et les pénalités basées sur des infractions telles que les chocs et coupe en coin.

L'IA a eu des sorties contre les meilleurs des meilleurs de la scène compétitive de Gran Turismo, et lors de sa deuxième journée de course, elle a été en mesure de vaincre absolument l'opposition, repartant avec tous les meilleurs temps au tour et les meilleurs placements.

Il s'agit autant d'une percée scientifique que de jeu, comme en témoignent les recherches publiées aujourd'hui dans la revue Nature, mais l'objectif est néanmoins de s'assurer que ce développement de l'IA peut aider à construire des adversaires de l'IA plus crédibles et plus stimulants pour prochains jeux Gran Turismo.

Il semble que cela n'ait pas été fait à temps pour être intégré à Gran Turismo 7, qui arrive début mars, mais une présentation vidéo à laquelle nous avons assisté a confirmé que Polyphony Digital vise à apporter l'IA à GT7 dans un post-release mettre à jour.

Vous pouvez en savoir plus sur Gran Turismo Sophy sur le site officiel du projet.

Écrit par Max Freeman-Mills.