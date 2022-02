Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony déploie aujourd'hui un nouveau logiciel système pour les bêta-testeursPlayStation 5 (et PS4).

Des participants sélectionnés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Allemagne et en France pourront tester le logiciel et ses nouvelles fonctionnalités avant un déploiement grand public plus tard cette année.

Voici ce que le logiciel système bêta de février 2022 ajoute à PlayStation 5. Vous pouvez également faire défiler vers le bas pour découvrir comment vous inscrire au programme bêta pour de futurs essais.

Il existe plusieurs nouvelles fonctionnalités à tester pour les participants à la version bêta, notamment de nouvelles options de discussion de groupe et d'accessibilité, ainsi que des améliorations de l'interface utilisateur. Le plus important est peut-être les commandes vocales, grâce auxquelles vous pouvez simplement demander à votre PS5 d'ouvrir des applications et des jeux, de contrôler la lecture multimédia et plus encore. Voici un bref aperçu des nouvelles fonctionnalités.

PlayStation teste la possibilité d'ouvrir des jeux, des applications et des paramètres, ou de contrôler la lecture d'une émission télévisée ou d'un film en utilisant uniquement votre voix.

Une fois activé dans les paramètres, vous pouvez simplement dire "Hey, PlayStation!" et lui demander de trouver un jeu, etc.

Il y a cependant un avertissement pour les participants à la bêta. Comme il est en mode test, tout ce qui est demandé pourrait être enregistré et stocké par Sony à moins que ce ne soit sur le compte d'un enfant - auquel cas il ne sera jamais enregistré.

Il existe plusieurs nouvelles options pour Party Chat. Lorsque vous démarrez une fête, vous pouvez désormais choisir une fête ouverte ou fermée - cette dernière est uniquement sur invitation.

Il existe maintenant des indicateurs visuels pour vous aider à voir qui parle afin de faciliter le signalement d'un comportement inapproprié.

Et vous pouvez maintenant démarrer une session Share Play directement à partir d'une carte de chat vocal.

Les chats vocaux ont été renommés Parties, tandis que le menu Game Base est désormais divisé en trois onglets : Amis, Parties et Messages.

L'onglet Amis affichera tous vos amis (naturellement) et vous donnera accès aux demandes d'amis de la recherche de joueurs. Vous pouvez également ajouter un joueur à un groupe ou en créer un nouveau à partir de Game Base, ainsi que partager des messages, des images et des vidéos.

Si quelqu'un est dans un groupe et partage son écran, vous verrez une icône en direct. Il existe également un nouveau bouton de refus pour refuser les demandes d'amis.

Vous pouvez désormais filtrer votre collection de jeux par genre et une nouvelle option "Keep in Home" est disponible lorsque vous sélectionnez une vignette de jeu sur l'écran d'accueil. Jusqu'à cinq jeux et applications peuvent être conservés dans la barre d'écran d'accueil.

Un nouveau total de jusqu'à 14 jeux et applications apparaît désormais sur l'écran d'accueil.

Les cartes trophées et la liste des trophées ont été repensées. Et, vous pouvez désormais partager l'écran à partir du menu de création pour diffuser le jeu à une fête ouverte.

Le lecteur d'écran est désormais disponible dans plus de langues, avec le russe, l'arabe, le néerlandais, le portugais brésilien, le polonais et le coréen ajoutés à la liste.

Vous pouvez désormais activer l'audio mono pour que les écouteurs diffusent le même son dans chaque oreille. Ceci est particulièrement utile pour les personnes ayant une perte auditive unilatérale.

Et vous pouvez maintenant voir une coche sur les paramètres activés pour voir plus facilement quand ils sont activés.

Bien qu'il soit peut-être trop tard pour tester la dernière version bêta du logiciel système, vous pouvez vous inscrire en tant que testeur bêta pour une éventuelle inclusion future.

Rendez-vous simplement sur la page d'inscription ici - www.playstation.com/en-gb/ps5/ps5-beta-program-sign-up/ - et connectez-vous à votre compte PllayStation pour vérifier votre intérêt.

Écrit par Rik Henderson.