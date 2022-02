Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a révélé qu'il lancera plus de 10 nouveaux jeux de service en direct au cours des quatre prochaines années.

La société a dévoilé son plan lors d'un appel aux investisseurs , où le directeur financier Hiroki Totoki a essentiellement admis que l'acquisition de Bungie pour 3,6 milliards de dollars concernait plus que Destiny et plus sur l'intensification des efforts pour produire des jeux de service en direct, qui sont des jeux qui sont mis à jour avec de nouveaux contenus. heures supplémentaires. Ils ont tendance à générer des revenus grâce aux achats dans le jeu, plutôt qu'aux ventes initiales.

"L'importance stratégique de cette acquisition réside non seulement dans l'obtention de la franchise très réussie Destiny, ainsi que dans la nouvelle IP majeure que Bungie est en train de développer, mais également dans l'intégration au groupe Sony de l'expertise et des technologies développées par Bungie dans le domaine des services de jeux en direct" , a déclaré Totoki lors d'un appel avec des investisseurs le mercredi 2 février 2022. "Grâce à une étroite collaboration entre Bungie et PlayStation Studios, nous visons à lancer plus de 10 jeux de service en direct d'ici l'exercice se terminant en mars 2026".

Totoki a également noté que, de 2014 à 2014, le marché mondial du contenu de jeu a doublé. Cette croissance, a déclaré le directeur financier, a été « tirée par les revenus de contenu complémentaire des services de jeux en direct, qui ont augmenté à un taux annuel moyen de 15 % au cours de cette période ». Totoki a ajouté: "Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive".

Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un changement majeur dans la stratégie de Sony. Il est bien connu pour proposer des titres propriétaires qui se concentrent largement sur les expériences narratives en solo, tandis que ses concurrents ces dernières années ont avancé avec des jeux tels que Minecraft de Microsoft et Sea of Thieves et Fortnite d'Epic.

Écrit par Maggie Tillman.