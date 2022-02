Discord lance l'intégration PS5 et PS4

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En mai 2021, Discord et Sony ont annoncé que leurs plates-formes s'associaient pour faciliter l'utilisation de Discord sur votre PS4 ou PS5, et bien qu'il ait fallu un certain temps pour que cela porte ses fruits, nous voyons le début des résultats, maintenant .

Discord a annoncé qu'il déployait l'intégration entre les comptes PlayStation Network et les siens, pour enfin permettre à vos amis sur Discord de voir quand vous jouez à quelque chose sur votre console - une fonctionnalité qui existe sur Xbox depuis des années.

Cela signifie que vous pouvez afficher le jeu auquel vous jouez, votre identifiant PlayStation Network pour que vos amis puissent vous ajouter et votre statut sans avoir à vous soucier de modifier manuellement votre statut.

Les étapes sont les mêmes que pour lier n'importe quel autre service, en vous rendant simplement dans Paramètres utilisateur> Connexions sur l'application ou le programme, puis en cliquant sur le logo PlayStation pour commencer le processus. Si vous ne voyez pas encore le logo, cela signifie que le changement n'a pas tout à fait atteint votre territoire.

Que cela conduise à une éventuelle application Discord complète qui vous permet de discuter en utilisant le service au lieu du propre système de fête intégré de Sony, déverrouillant le chat multiplateforme entre autres avantages, tout le monde le devine, mais il est agréable de voir PlayStation rattraper son retard.

Vous pouvez lire un peu plus de détails sur le déploiement de cette intégration dans le billet de blog Discord ici .

Écrit par Max Freeman-Mills.