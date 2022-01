La date de sortie de PS5 Cyberpunk 2077 pourrait être proche

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le lancement de Cyberpunk 2077 à la fin de 2020 était quelque chose d'assez proche du désastre grâce aux performances assez atroces que le jeu gérait sur les consoles de la génération actuelle, PS4 et Xbox One.

Même sur PlayStation 5 et Xbox Series X, le jeu présentait une vaste gamme de bogues et de problèmes lors de sa sortie et, bien que les correctifs soient arrivés en masse, une version complète de nouvelle génération pour le jeu offrant de meilleures performances et des visuels de meilleure qualité a longtemps été dans le pipeline.

Fin 2021, cela a été reporté à 2022, et maintenant nous avons un indice qu'au moins la version PS5 pourrait être sur le point de sortir très bientôt, grâce à @PlaystationSize - un compte Twitter qui surveille les fichiers de jeu à venir sur PlayStation Network et rapporte leurs tailles de fichier.

Cyberpunk 2077 PS5



#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/cziUZrMoxV – Taille du jeu PlayStation (@PlaystationSize) 30 janvier 2022

Le titulaire du compte estime que la version PS5 native arrivera à la mi-février ou au début du mois de mars de cette année, et joint l'art que vous pouvez voir ci-dessus, qui est un nouveau matériel marketing, indiquant qu'il a trouvé de nouveaux fichiers pour corroborer cette affirmation.

Cela correspond à la projection du développeur CD Projekt Red pour un lancement au premier trimestre en 2022, et un récent appel d'investisseurs pour l'entreprise a confirmé que la version devrait être sur la bonne voie pour respecter son calendrier, tout comme la version nouvelle génération de The Witcher 3 qui est en développement, visant un lancement au deuxième trimestre.

Reste à savoir si l'itération de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 est stable et suffisamment jolie pour justifier de revenir en arrière pour ceux d'entre nous qui n'ont pas pu résoudre les bogues la première fois, mais il semble que nous aurons la chance de essayez-le assez rapidement.

Écrit par Max Freeman-Mills.