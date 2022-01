PlayStation obtiendra à coup sûr les trois prochains jeux Call of Duty

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fans de Call of Duty qui possèdent une PlayStation 4 ou une PS5 sont dans l'incertitude depuis quelques semaines après l'annonce de l' achat d'Activision par Xbox dans le cadre d'un accord d'une valeur de 69 milliards de dollars.

Maintenant, il y a une lueur d'espoir - ou, du moins, un sursis temporaire. Le journaliste fiable de Bloomberg, Jason Schreier, a cité des sources familières avec l'énorme accord de jeu pour clarifier ce que cela signifie pour les prochains jeux COD sur PlayStation.

Selon ses sources, les trois prochaines versions majeures de COD sortiront toujours sur PlayStation au minimum, comprenant les jeux principaux sans titre en 2022 et 2023, ainsi qu'une nouvelle deuxième itération du titre gratuit à succès, Warzone, également probablement en 2023.

Que Xbox respecte ces dates de sortie, qui sont des estimations basées sur le modèle de sortie de COD ces dernières années, n'est pas garanti, mais pour l'instant, vous pouvez supposer qu'Activision continuera sous cette impression.

Si ce sont les seuls jeux couverts par une sorte d'accord entre Activision et PlayStation, l'autre question évidente est de savoir ce qu'il adviendra des titres Call of Duty ultérieurs qui ne sont inclus dans aucun contrat.

J'ai eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony. J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. – Phil Spencer (@XboxP3) 20 janvier 2022

Bien que le Tweet ci-dessus de Phil Spencer suggère que COD pourrait continuer sur PlayStation à long terme, il est également tout à fait possible (sinon probable) qu'il fasse référence aux jeux sur lesquels Schreier a rapporté, et que le sort des titres plus tard dans la ligne restera entre les mains stratégiques de Xbox.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Max Freeman-Mills.