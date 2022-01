Sony ouvre l'enregistrement des commandes PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le magasin PlayStation Direct de Sony vend la PlayStation 5 par lots depuis la sortie de la console fin 2020, bien que ces lots n'aient pas été assez importants pour arrêter le sentiment persistant que la console est encore assez difficile à obtenir.

Pourtant, lorsque l'opportunité d'utiliser le propre service de Sony se présente, cela vaut la peine d'essayer, pour éviter les scalpeurs ennuyeux et les offres groupées coûteuses qui sont parfois le seul moyen de vous en faire livrer un sur le marché de l'occasion ou sur certains des plus grands détaillants de jeux.

À l'heure actuelle, PlayStation Direct prend des inscriptions pour une nouvelle vague de stock PS5, pour les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à l'aide de votre identifiant PlayStation Network (le compte sur lequel vous vous connecterez à votre console, si vous l'obtenez), et vous serez inscrit à ce qui est essentiellement un tirage de loterie pour avoir la chance de payer une PS5.

Si vous réussissez, vous le saurez par e-mail et recevrez des instructions sur la façon de vérifier et de commander la console. Bien que cela puisse sembler un peu aléatoire, c'est toujours mieux que de s'asseoir sur Twitter en attendant les mises à jour des stocks avant de se précipiter sur un site de vente au détail qui s'est déjà écrasé sous la demande, si vous nous le demandez.

PlayStation Direct est en place aux États-Unis depuis un certain temps, mais est une arrivée récente au Royaume-Uni, c'est donc une bonne occasion de l'essayer, et une fois que vous êtes inscrit, il devrait être plus facile de mettre votre nom dans le chapeau pour les vagues de stock ultérieures.

