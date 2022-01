Sony étend-il la rétrocompatibilité PS5 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony pourrait étendre les capacités de rétrocompatibilité dela PlayStation 5. Un certain nombre de jeux PS3 sont apparus sur le PlayStation Store avec des prix, il n'y a donc pas que ceux disponibles via PS Now .

En effet, certains ne sont même pas répertoriés sur le service de streaming cloud de PlayStation.

Jusqu'à présent, seuls les titres PlayStation 4 étaient disponibles sur PS5. Mais un récent dépôt de brevet par Mark Cerny de Sony a fait allusion à d'autres logiciels d'émulation en cours de développement.

Comme indiqué par VGC , le brevet intitulé "compatibilité ascendante grâce à l'utilisation d'une horloge factice et d'un contrôle de fréquence à grain fin" pourrait permettre d'émuler correctement les anciens jeux PlayStation.

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont repéré des jeux PS3 sur le PlayStation Store, dont @adventkamen qui a trouvé deux titres Prince of Persia - The Forgotten Sands et The Two Thrones HD - cotés respectivement à 17,99 $ et 13,49 $.

D'autres ont vu Dead or Alive 5 pour 7,99 £ dans le magasin britannique. Ce n'est pas disponible sur PS Now.

On ne sait pas encore si ces jeux fonctionnent efficacement en ce moment ou sont des espaces réservés (nous ne les avons pas encore essayés nous-mêmes), mais cela pourrait faire partie du plan directeur très spéculé de Sony pour affronter Xbox Game Pass Ultimate en combinant PS Now avec PlayStation De plus et en facturant des frais d'abonnement.

Tant que la pseudo-suite de PaRappa the Rapper Um Jammer Lammy sera enfin disponible sur autre chose qu'une PSOne, où s'inscrire ?

Écrit par Rik Henderson.