(Pocket-lint) - Sony a confirmé que ses offres de cartes-cadeaux pour PlayStation Now seront bientôt bouleversées, ce qui laisse supposer que le rival Xbox Game Pass de la société est entrant.

Suite aux premiers indices - rapportés pour la première fois par VentureBeat - selon lesquels les cartes-cadeaux physiques quitteraient les magasins au Royaume-Uni, le géant du jeu a depuis fait la déclaration suivante, suggérant que le changement affectera tous les marchés.

« À l'échelle mondiale, nous passons des cartes-cadeaux PlayStation Now pour nous concentrer sur nos cartes-cadeaux PlayStation actuelles en espèces, qui peuvent être échangées contre PlayStation Now », a déclaré Sony.

Selon les fuites de messages circulant chez le détaillant britannique Game, il semble que les magasins auront jusqu'au 19 janvier pour retirer les cartes des magasins – bien qu'il ne soit pas clair si différentes régions sont soumises à des instructions différentes.

Quoi qu'il en soit, les plans ont alimenté le rapport Bloomberg de décembre, qui suggérait que la société était sur le point de fusionner PlayStation Now (le service qui permet aux abonnés de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 sur leur PC, PS5 ou PS4) et PlayStation Plus (l'abonnement requis pour jouer en ligne).

Il est dit que le nom PS Plus resterait dans un tel cas, bien que trois niveaux seraient introduits pour remplacer essentiellement PS Now et simplifier les offres d'abonnement pour les utilisateurs.

Avec la conclusion de la présence physique de PS Now dans les magasins maintenant confirmée par Sony, il est bien sûr possible qu'il s'agisse d'une étape sur la voie de la fusion des deux services.

Cependant, malgré tout cela sur papier, il est également important de noter qu'il n'y a aucune garantie que les deux mouvements soient liés.

Nous garderons les yeux ouverts pour plus de rumeurs et de chuchotements liés à celui-ci.

Écrit par Conor Allison.