God of War peut fonctionner à 8K sur PC avec le bon matériel

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - God of War était incroyablement populaire lors de sa sortie sur PlayStation en 2018, maintenant il est sur PC avec de sérieuses mises à niveau graphiques.

Ces mises à niveau incluent une variété de choses pour faire saliver les joueurs sur PC. Ils incluent des fréquences d'images déverrouillées pour des performances optimales, des ombres à plus haute résolution, des réflexions améliorées et plus encore.

Les fréquences d'images augmentent avec le Deep Learning Super Sampling (DLSS) et le jeu prend également en charge la technologie à faible latence Reflex de Nvidia. Ajoutez à cela la prise en charge de l'écran ultra-large 21:9 et vous obtenez une expérience de jeu attrayante.

TechRadar rapporte cependant que les choses sont beaucoup plus agréables à regarder avec le bon matériel. Tout en utilisant la meilleure carte graphique que Nvidia a à offrir (pour le moment), Matt Hanson, l'éditeur informatique principal de TechRadar, a réussi à faire fonctionner God of War à une résolution de 8K.

Un exploit impressionnant, même pour un jeu plus ancien.

En analysant le jeu de diverses manières, il a pu obtenir plus de 30 images par seconde à 8K avec les paramètres d'origine. L'utilisation d'une carte graphique RTX 3090 donne également accès aux avantages de Nvidia Deep Learning Super Sampling pour améliorer les visuels à l'aide de l'IA et obtenir également une amélioration des performances.

Apparemment, avec DLSS réglé sur le mode Ultra Performance, le jeu fonctionnait à près de 60FPS et était beaucoup plus fluide à jouer, même avec des paramètres ultra graphiques. DLSS n'a pas toujours l'air aussi bon que les paramètres natifs, mais c'est formidable de voir le potentiel de tirer le meilleur parti d'un jeu déjà impressionnant.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Nous sommes également impatients de jouer au jeu sur notre machine de jeu extrême .

Écrit par Adrian Willings.