Sony poursuivra la production de PS4 pour atténuer la pénurie de stock de PS5

(Pocket-lint) - La lutte pour mettre la main sur une PlayStation 5 a été celle que d'innombrables personnes dans le monde ont vécue en un peu plus d'un an depuis le lancement de la console - sa rareté n'a que légèrement diminué, malgré les meilleurs efforts de Sony.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Sony a un nouveau plan pour essayer de pallier le manque d'approvisionnement, ce qui lui permettra de continuer à produire des consoles PlayStation 4 à moindre coût tout au long de 2022, au lieu de ralentir la production de l'ancienne console au fur et à mesure avait initialement prévu.

La pénurie mondiale de puces et les retards pandémiques sont les deux principales causes entrelacées de pénuries de la PS5, chacune contribuant aux goulots d'étranglement et aux limitations de production, mais les composants de la PlayStation 4 sont plus faciles à obtenir.

Sony espère qu'en continuant à sortir de nouvelles unités PS4, à des prix qui sont évidemment beaucoup moins chers que la PS5, il pourra continuer à garder les joueurs dans l'écosystème PlayStation, et également utiliser des commandes groupées de pièces pour les deux consoles afin de sécuriser plus de matériel.

La source de Bloomberg a déclaré que Sony prévoyait d'arrêter progressivement la production de PS4 à la fin de 2021 avant que la pandémie ne frappe et ne réorganise toute sa pensée. Un effet d'entraînement probable de tout cela est que vous pouvez vous attendre à plus de jeux intergénérationnels au cours des deux prochaines années, car les développeurs continuent de tenir compte de la base de joueurs beaucoup plus importante sur PS4 par rapport au matériel le plus récent.

Écrit par Max Freeman-Mills.