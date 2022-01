Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les nouvelles variantes de couleur Nova Pink et Starlight Blue DualSense sont désormais disponibles en pré-commande pour leur sortie le 14 janvier.

Annoncées à la mi-décembre, cesversions de contrôleurs PS5 seront lancées en premier, le modèle Galactic Purple devant sortir un peu plus tard, en février.

PlayStation publiera également des couvertures personnalisées pour correspondre aux nouvelles couleurs DualSense, ainsi que les éditions existantes Cosmic Red et Midnight Black qu'elle a lancées l'année dernière. Cependant, il n'y a toujours pas de date exacte à laquelle ils seront disponibles à l'achat.

On pense que les deux dernières couvertures arriveront plus tard ce mois-ci (potentiellement le 21 janvier), mais les couvertures Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple ne seraient disponibles que "au premier semestre 2022".

Néanmoins, vous pouvez prendre une longueur d'avance en pré-commandant d'abord les contrôleurs Nova Pink et Starlight Blue DualSense.

La variante Nova Pink met fin à la suggestion selon laquelle le contrôleur Cosmic Red est lui-même rose. C'est plus un rose vif, on le sent.

squirrel_widget_6451847

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Le contrôleur Starlight Blue est d'une couleur bleu clair et il est peu probable qu'il se perde dans une armoire (ou n'importe où ailleurs).

squirrel_widget_6451876

Les deux disposent naturellement de la technologie innovante lancée avec le DualSense blanc d'origine, y compris des déclencheurs adaptatifs et un retour haptique.

Écrit par Rik Henderson.