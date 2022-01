PlayStation State of Play de février pourrait montrer PSVR2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous n'avons pas eu de présentation PlayStation State of Play depuis un petit moment maintenant, et les flux ont tendance à arriver relativement régulièrement au cours d'une année civile, il est donc logique que des rumeurs commencent à tourbillonner sur le moment où Sony en lancera un prochain, et quoi il contiendra.

Maintenant, un leaker chevronné a indiqué qu'il s'attend à ce que le prochain State of Play tombe en février, et que cela pourrait être le moment idéal pour Sony de dévoiler enfin le nouveau design de son casque VR de deuxième génération, PSVR 2 .

Tom Henderson, qui est assez fiable en ce qui concerne les grandes franchises comme Call of Duty et Battlefield, dit qu'il s'attend à ce que le flux ait lieu en février sur la base des événements PlayStation passés.

La rumeur actuelle est que le prochain événement Sony pourrait avoir lieu en février sur la base des événements médiatiques de ce mois-ci et des dates PlayStation passées.



Ce sera probablement l'état des lieux, mais il a le potentiel d'être assez important selon l'OMI. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 9 janvier 2022

Alors que Sony a dévoilé certaines des spécifications techniques de son prochain casque VR au CES 2022, il n'a toujours pas complètement montré à quoi il ressemblera (ou ce qu'il coûtera), donc tout gros flux qu'il détient à partir de maintenant aura cette question s'attardant en arrière-plan.

Bien sûr, il existe également de nombreux jeux énormes et attendus depuis longtemps dont il pourrait montrer davantage, dont le moindre n'est pas God of War: Ragnarök , qui pourrait sortir cette année à un moment donné.

Écrit par Max Freeman-Mills.