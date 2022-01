Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Lors de la conférence de presse de Sony au CES 2022 , le PDG de PlayStation, Jim Ryan, est monté sur scène pour confirmer officiellement le nom de son casque de réalité virtuelle de deuxième génération pour PS5 : PlayStation VR2 (ou PS VR2 en abrégé).

Pour présenter les capacités du prochain casque, il existe un tout nouveau jeu AAA, un titre spécifique à la réalité virtuelle appelé Horizon: Call of the Mountain , développé par Guerrilla Games et Firesprite. Nous sommes sûrs que les fans d'Aloy seront très enthousiasmés par cette réalité virtuelle spécifique. Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous :

Ryan n'est pas allé jusqu'à révéler le casque lui-même, mais a confirmé un certain nombre de fonctionnalités du PS VR2. Il offrira un suivi oculaire et un rendu fovéal, offrira un champ de vision de 110 degrés et inclura un retour haptique pour des vibrations subtiles à ajouter à l'immersion de l'utilisateur.

En termes de fidélité visuelle, Ryan l'a décrit comme "le meilleur de sa catégorie", confirmant la capacité "4K HDR". C'est beaucoup de résolution, et un peu excessif : comme le révèle un blog officiel de PlayStation , le casque offrira 2000 x 2040 pixels par œil. Des taux de rafraîchissement de 90 Hz et 120 Hz sont possibles.

Il existe un système de détection de mouvement à six axes (gyroscope à trois axes, accéléromètre à trois axes), quatre caméras intégrées pour le suivi du casque et du contrôleur, une caméra infrarouge pour le suivi des yeux par œil, ainsi qu'un microphone et un casque intégrés.

Les contrôleurs inclus, appelés contrôleurs PlayStation VR Sense, offriront également un retour haptique, Ryan commentant que les joueurs pourront « ressentir et interagir avec les jeux d'une manière beaucoup plus viscérale ».

La grande question sur nos lèvres, cependant, est de savoir quand le casque sera lancé. Guerilla Games est actuellement occupé à mettre la touche finale à Horizon: Forbidden West, prévu pour le 18 février. Des temps passionnants de réalité virtuelle pour les utilisateurs de PlayStation 5 arrivent, sur la base de cette grande tranche de nouvelles du CES 2022, mais nous nous demandons combien de temps nous aurons attendre.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 5 Janvier 2022

Corrections - [05/01/2022] Une version antérieure de ce rapport suggérait une date de lancement le 18 février, nous regrettons cette erreur - cette date correspond à la date de lancement d'Horizon: Forbidden West, et non de Call of the Mountain ou PSVR2.