Fall Guys pourrait bientôt obtenir une version PS5 native

(Pocket-lint) - Lors de son lancement en 2020, Fall Guys a été un succès retentissant attirant les fans grâce à sa popularité sur Twitch. L'engouement pour le jeu a un peu diminué depuis, mais il est toujours assez populaire.

Fall Guys a réussi à battre des records pour être le jeu le plus téléchargé sur PlayStation 4 lorsqu'il était gratuit via PS Plus . Et il peut être joué sur PlayStation 5 grâce aux capacités de rétrocompatibilité de la console. Cela bénéficie également de la fonction Game Boost de la console.

Le jeu pourrait cependant s'améliorer bientôt. Une découverte récente montre que Fall Guys a été ajouté à la base de données PS5, suggérant qu'une version native du jeu est à venir.

La découverte a été faite par @PlayStationSize, un compte qui suit les nouveaux jeux à venir sur la console. Ce compte a publié sur la recherche d'une version bêta du jeu dans la base de données, suggérant qu'une édition native est en cours.

Fall Guys: Ultimate Knockout (BETA) Version PS5 ajoutée à la base de données, ressemble à la version native PS5 en route.



#FallGuysUltimateKnockout # PS5 pic.twitter.com/g7JjxHc1dI – Taille du jeu PlayStation (@PlaystationSize) 24 décembre 2021

Même s'il ne s'agit peut-être pas du jeu le plus intensif visuellement, il entasse quand même beaucoup de joueurs dans un espace minuscule. Une version native de Fall Guys pourrait mieux utiliser le matériel de la console et offrir des temps de chargement plus rapides et jusqu'à 120 FPS. #

Nous savons déjà que les versions natives Xbox et Switch sont en route, bien qu'il n'y ait aucune date sur quoi que ce soit, c'est toujours une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent à se lancer dans l'action.

