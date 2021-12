Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a dévoilé un joli petit bonus des fêtes de fin dannée pour les joueurs qui nont pas dabonnement PlayStation Plus, sous la forme dun week-end de jeu multijoueur gratuit ce week-end prochain, les 18 et 19 décembre.

Bien que le week-end ne signifie pas que vous obtenez un accès gratuit à tous les jeux que vous ne possédez pas, il vous permettra de commencer avec toutes les parties multijoueurs auxquelles vous navez pas encore pu accéder, en vous donnant quelques jours de PlayStation Plus.

Plongez dans les modes multijoueurs en ligne de vos jeux PS4 et PS5 préférés sans abonnement PlayStation Plus pendant notre week-end multijoueur en ligne du 18 décembre à 00h01 au 19 décembre à 23h59 (heure locale) pic.twitter.com/WXMW4lUCYM – PlayStation (@PlayStation) 13 décembre 2021

Le propre marketing de PlayStation autour de lévénement comprend Call of Duty: Vanguard et FIFA 22, entre autres, mais la réalité est que vous pouvez utiliser laccès sur nimporte quel titre, à condition quil propose un mode multijoueur.

Sony espère probablement que de nombreuses personnes essaieront le service et seront suffisamment convaincues pour le conserver avec un forfait payant une fois le week-end terminé. Cela leur permettrait également, bien sûr, daccéder aux jeux gratuits mensuels offerts par PlayStation, ainsi quaux diverses remises supplémentaires et bonus en jeu que PlayStation Plus vous offre également.