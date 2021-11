Sony travaille-t-il sur une manette mobile PlayStation ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons entendu à plusieurs reprises parler du plan à long terme de Sony pour commencer à intégrer davantage de ses propriétés intellectuelles les plus célèbres dans le domaine du jeu mobile afin de générer plus de revenus, et maintenant un brevet déposé par Sony Interactive Entertainment au Japon contient un autre indice. .

Le brevet concerne un contrôleur de jeu mobile assez typique, avec toutes les caractéristiques du contrôleur DualShock de Sony de lère PS4. Tout comme les autres options déjà sur le marché, il prendrait votre téléphone entre deux moitiés dun DualShock.

Cela vous donnerait les avantages de boutons et de joysticks appropriés, tout en vous laissant la possibilité de jouer à votre jeu sans que lécran ne soit obscurci par vos doigts. Étant donné que le DualShock (et le DualSense de la PS5) sont déjà des choix populaires pour les contrôleurs Bluetooth sur mobile, il est logique doffrir un design plus personnalisé.

La version de Sony aurait apparemment également la capacité de vous détecter en inclinant le contrôleur, vous permettant potentiellement dutiliser des commandes gyroscopiques dans un jeu qui ninterfère pas avec la capacité de votre téléphone à détecter les mouvements (sil en a un).

Pour linstant, cependant, le brevet doit être pris avec des pincettes, même avec des dessins aussi crédibles que celui que vous pouvez voir ci-dessus. Jusquà ce que quelque chose de concret sorte de PlayStation, cela restera simplement une conception potentielle pour un contrôleur hypothétique, plutôt que quelque chose dont nous pouvons être certains quil est en voie de commercialisation.