Lexcellente offre SSD PS5 vous offre 1 To supplémentaire avec 31% de réduction

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis que PlayStation a déverrouillé la possibilité de mettre à niveau le stockage interne dune PS5, nous parcourons le net à la recherche de bonnes affaires sur les cartes SSD compatibles. Après tout, les jeux de nouvelle génération occupent une grande partie de lespace existant et devoir désinstaller et réinstaller les favoris est pénible.

Heureusement, les ventes du Black Friday ont commencé et une carte de Crucial est disponible avec une remise très avantageuse. Le Crucial P5 Plus compatible PlayStation 5 permet actuellement déconomiser plus de 30%.

squirrel_widget_5808798

Au Royaume-Uni, cela le ramène à 107 £ très gérables. Il y a même de grosses remises en Europe centrale et aux États-Unis.

La Crucial P5 Plus est également une carte très décente, que Digital Foundry recommande également. Il respecte plus que les recommandations de Sony concernant les spécifications minimales, bien que vous deviez également investir dans un dissipateur thermique.

Sony insiste sur le fait quun dissipateur thermique est important et que de nombreuses cartes compatibles sont déjà installées avec elles. Cependant, cela ajoute généralement une prime au prix.

Nous vous recommandons den installer un vous-même à la place... cest en fait très facile, comme placer un autocollant vraiment. Nous expliquons exactement comment le faire ici .

Il y en a plusieurs disponibles, il faut juste sassurer quil nest pas trop large pour quil rentre à lintérieur de la console.

squirrel_widget_6075436