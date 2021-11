La rupture de stock de la PS5 pourrait devenir encore plus douloureuse

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On ne peut nier le succès de la PlayStation 5 au cours de sa première année. Plus de 13 millions dunités ont été expédiées à ce jour, ce qui en fait la console de jeux la plus vendue de tous les temps.

Cependant, le fait que les consommateurs mettent la main sur un a été une histoire moins heureuse. Le scalping a été un réel problème, les stocks de vente au détail en ligne atterrissant souvent entre les mains de revendeurs plutôt que de fans.

Cela et une pénurie mondiale de puces ont signifié que la demande a largement dépassé le stock.

Malheureusement, cela devrait se poursuivre alors que laPS5 entre dans sa deuxième année. Un rapport de Bloomberg affirme que Sony a dû revoir ses perspectives de production pour lexercice se terminant en mars - et non à la hausse.

Meilleures offres PlayStation pour le Black Friday 2021 : y aura-t-il des offres PS5 en 2021 ? Par Rik Henderson · 11 Novembre 2021

Ayant précédemment ciblé 16 millions dunités, "des personnes familières avec ses opérations" ont révélé quelle devait se contenter dun million de moins en raison de la crise des puces.

Et quand vous regardez combien ont déjà été expédiées, cela signifie quil ny aura quenviron un million dunités supplémentaires sur le marché mondial pour Noël et les premiers mois de 2022.

Ce nest pas seulement Sony qui est incapable datteindre ses objectifs dorigine, Nintendo a récemment averti que les unités Switch pourraient devenir rares, ayant réduit ses projections de production de 1,5 million de consoles. Et, alors que Microsoft parle rarement de chiffres, sa machine Xbox Series X nest pas plus facile à obtenir.

En gros, il pourrait sagir de noix et de mandarines traditionnelles en bas de Noël, nous en avons peur.