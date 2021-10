God of War arrive sur PC en 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - God of War, le jeu de lannée 2018 pour de nombreuses personnes et lune des exclusivités les plus célèbres que PlayStation ait jamais publiées pour ses consoles, arrive sur PC en 2022.

Une page de magasin pour le jeu a été mise en ligne sur Steam , avant dêtre confirmée par Sony lui -même, permettant aux utilisateurs de le précommander pour 39,99 £ ou 49,99 $ avant la date de sortie du 14 janvier 2022. Cela fait partie dune stratégie claire de Sony à apporter quelles ont été les exclusivités de la console sur PC.

Le jeu rejoint dautres comme Horizon Zero Dawn et Days Gone de ces derniers mois, et ne servira quà élargir laudience de la série avant lapparition de God of War Ragnarök , une suite directe, plus tard en 2022.

Le redémarrage de 2018 met en vedette lanti-héros spartiate Kratos, pleurant la mort de sa femme et emmenant son fils Atreus dans un voyage spectaculaire, et a remporté des éloges non seulement pour son gameplay rempli daction, mais aussi pour la tendresse avec laquelle il a traité un scénario auparavant simpliste. héros.

Le jeu a reçu un correctif pour débloquer des fréquences dimages et des résolutions plus élevées sur PlayStation 5, mais son apparence sur PC donnera aux joueurs plus de contrôle que jamais sur son apparence, poussant ses paramètres graphiques à leur maximum.

La prise en charge de la fonctionnalité DLSS de Nvidia sera présente, ainsi que la prise en charge de lécran ultra large 21: 9 et dautres options graphiques qui devraient la rendre encore plus étonnante quelle ne la déjà été.