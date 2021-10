Dbrand vend de nouveau de nouvelles et améliorées Darkplates PS5, avec des évents

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dbrand sait certainement comment déclencher une tempête de poussière - il a fait beaucoup de bruit le week-end autour de Sony, tuant ses Darkplates populaires (et difficiles à trouver) , privant les clients de la possibilité de personnaliser leur PS5 dans le processus.

Maintenant, il est annoncé que les Darkplates sont en fait de retour, mais avec une refonte qui devrait les rendre plus difficiles pour Sony pour justifier toute tentative de les tuer une fois de plus. Les changements sont assez évidents - les extrémités des ailes distinctives de la PS5 sont disparues et les évents de ventilateur en bas et en haut de la console.

Les plaques noires sont de retour. Échec et mat, avocats. https://t.co/abbljR7isp pic.twitter.com/8ArvWRt0ZS – dbrand (@dbrand) 19 octobre 2021

Dbrand dit que cela devrait améliorer les performances thermiques en faisant circuler plus dair à travers la console, et cela signifie également que votre PlayStation 5 sera sensiblement différente dun modèle dorigine, que vous preniez les plaques en noir, gris ou blanc.

Les nouveaux modèles sont déjà en pré-commande via Dbrand , il ne fait donc aucun doute que tout cela fait partie dun plan publicitaire astucieux, mais cela ne veut pas dire quil ny a pas de retombées intéressantes. Un autre long article de Reddit de la société reconnaît que même avec les bords lissés, Sony pourrait très probablement contester les plaques.

Nous devrons voir si dautres actions en justice sont engagées, mais en attendant, il sera également intéressant de savoir comment ces évents de ventilateur affectent le niveau de bruit de la PS5. De même, alors que le marketing de Dbrand confirme que la PS5 fonctionne plus froide sans aucun panneau latéral, comme justification de ses évents, il ne montre pas les résultats de ce test avec ses propres panneaux attachés, donc sils font une grande différence sera une question ouverte jusquà ce quils bateau.