Dbrand cesse de vendre des Darkplates PS5 - Sony fabrique-t-il le sien?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dbrand (que vous reconnaîtrez peut-être grâce à un partenariat de longue date avec YouTuber MKBHD) a fait sensation il y a près dun an lorsquil a suivi le lancement de la PlayStation 5 en publiant ce quil a appelé Darkplates.

Ces façades noires ont remplacé les versions blanches de la PS5, qui peuvent facilement être retirées, pour lui donner un look complètement différent et très demandé. Les plaques noires se sont envolées des étagères et étaient souvent en rupture de stock, mais maintenant, Sony semble en avoir assez.

Étant donné que Dbrand avait enduit des messages exhortant Sony à "essayer de nous poursuivre" pour son marketing pour Darkplates, il y a un peu dironie ici, mais Dbrand proteste haut et fort que le cessez-le-feu qui lui a été accordé est injuste.

Dune part, il fait valoir que la possibilité de choisir de nouvelles façades tierces devrait être autorisé dans le cadre du droit de réparation, et il indique également que les symboles de forme avec lesquels il a superposé lintérieur de ses Darkplates sont distincts de ceux de Sony.

Un long article sur Reddit explique la position complète et les objections de lentreprise, bien quil saccompagne de la mise en garde que les plaques sont déjà indisponibles, il sagit donc clairement dune défaite bruyante et agacée.

Une partie de sa colère est basée sur le soupçon, partagé par beaucoup, quétant donné la sortie par Sony des versions noires du contrôleur Dualsense et du casque Pulse 3D , une PS5 noire pourrait être au coin de la rue, donnant un motif clair pour tuer Darkplates après tant de mois .

Que cela se produise est une question dattente pour voir, mais pour linstant, Dbrand est de retour à la vente de skins et denveloppes pour la console, plutôt que de pièces de rechange complètes. Cela laisse encore beaucoup doptions si vous voulez un look et une sensation différents, cependant.

