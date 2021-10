Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony serait en pourparlers avec le taïwanais TSMC pour construire une usine de fabrication de puces en copropriété au Japon.

Situé à Kumamoto, dans le sud du Japon, il fabriquera du silicium pour les voitures, les appareils photo et de nombreux autres produits, y compris déventuelles futures consoles PlayStation et téléviseurs Sony . Le gouvernement japonais serait également disposé à investir dans le projet, qui coûtera environ 800 milliards de yens (5,19 milliards de livres sterling).

Cependant, nespérez pas que cela aidera à mettre plus dePlayStation 5 sur les étagères. Lusine ne sera pas opérationnelle avant 2024 au plus tôt.

Nikkei (via Reuters ) affirme que TSMC - déjà le plus grand fabricant de puces tiers au monde - envisageait déjà de sétendre au Japon. Il fournit actuellement des puces à Apple, Mediatek et Nvidia, donc faire équipe avec Sony sera un coup majeur pour le géant japonais de la technologie grand public.

Reuters rapporte que ni TSMC ni Sony nont commenté. Mais, lusine a beaucoup de sens compte tenu de la pénurie mondiale actuelle de puces et de lincertitude entourant les plans de la Chine pour le contrôle de Taïwan.

Les pénuries de puces ont été blâmées pour les problèmes de stock de PlayStation 5. Cependant, la console a également été la vente la plus rapide de lhistoire de Sony - la demande a donc été beaucoup plus élevée que jamais.