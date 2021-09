Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Interactive Entertainment poursuivra son expansion dans les jeux au-delà desconsoles PlayStation en apportant WipEout aux appareils mobiles Android et iOS au début de lannée prochaine. Cependant, ce nest pas tout à fait le WipEout que vous et nous connaissons et aimons.

Au lieu de cela, WipEout Rush est un jeu de cartes avec des éléments de course. Développé par Rogue Games, le titre mobile sera lhistoire principale et semble être plus un jeu de gestion quun coureur effréné.

Vous gérez une équipe de coureurs et leur fournissez des véhicules et des armes : "Fusionnez les véhicules pour en débloquer de nouveaux et fusionnez les armes pour doter vos pilotes dune puissance de feu supérieure", indique le studio sous la bande-annonce. « Travaillez les échelons en équipant votre équipe de pilotes du bon équipement pour vaincre les futurs anciens champions. »

Comme le jeu est encore au début du développement, il ny a pas grand-chose dautre à faire pour le moment. Le fondateur de Rogue Games, Matt Casamassina, a déclaré à son ancien employeur IGN que lhéritage de WipEout sera respecté, mais sous une forme repensée : « Nous sommes ravis de pouvoir repenser WipEout pour mobile avec de nouvelles mécaniques de jeu amusantes et des visuels magnifiques.

"Nous espérons que les fans y viendront avec un esprit ouvert car - bien que différents - nous sommes fiers de remettre la franchise WipEout au centre avec une nouvelle approche de la formule."

Le jeu comprendra plus de 60 navires des versions originales de PlayStation, ainsi que 12 courses de coupe de championnat et une campagne solo.

Il sortira début 2022.

