(Pocket-lint) - Insomniac Games est clairement une paire de mains sûres - son travail avec la franchise Spider-Man sur PS4 et PS5 lui a valu la confiance de Marvel, à en croire les apparences.

Après le succès retentissant de Marvel's Spider-Man et du jeu Miles Morales, une suite complète est en préparation : Voici tous les détails clés que vous devez connaître.

Bande-annonce et date de sortie de Marvel's Spider-Man 2

Sony a épaté le monde entier en diffusant la bande-annonce ci-dessus du prochain jeu Spider-Man lors de son événement de présentation en septembre 2021, une annonce relativement inattendue (même si nous pensions qu'il y aurait finalement une suite).

Contrairement à d'autres bandes-annonces de cet événement, nous avons également obtenu une chronologie à anticiper - elle se termine par la date de 2023.

En décembre 2022, PlayStation a publié un billet de blog confirmant que le jeu était prévu pour l'automne 2023.

Plateformes de Marvel's Spider-Man 2

Bien qu'il soit apparu lors d'un stream consacré à la PS5, quelques autres titres présentés étaient en fait destinés à la PS4, en tant que titres cross-gen. Jusqu'à présent, il semble que Spider-Man 2 ne sera pas l'un d'entre eux - il a été annoncé comme une exclusivité pour la console next-gen.

Cependant, étant donné que Miles Morales n'a pas changé d'avis jusqu'à ce que sa version PS4 soit confirmée à l'approche de sa sortie, nous ne serions pas vraiment surpris de voir que Spider-Man 2 sera également disponible sur l'ancienne console, mais avec des graphismes moins impressionnants.

L'histoire de Marvel's Spider-Man 2

La bande-annonce ci-dessus est assez courte, mais elle suffit à faire passer quelques informations clés sur l'histoire du jeu. Comme la fin de Miles Morales l'a clairement montré, il y a maintenant deux Spider-Men à New York, Miles et Peter Parker travaillant ensemble pour faire face aux menaces.

Et c'est tant mieux, puisque la bande-annonce révèle également que Venom, l'un des adversaires les plus redoutables de Spidey, se joint à la fête. On pourrait supposer que le symbiote est un méchant à vaincre, mais on ne peut pas vraiment en être certain.

Après tout, la voix off de la bande-annonce indique clairement que Venom essaie de battre celui qui parle, tout comme Spider-Man pourrait le faire. Il n'est donc pas impossible qu'une collaboration soit envisagée. L'arrivée de Venom a été annoncée dans la fin du premier jeu Spider-Man, le symbiote semblant s'en prendre à Harry Osborn, ce qui rendrait encore plus probable la présence d'un Venom plus amical.

Pour en revenir à la voix off, la théorie la plus répandue est qu'elle appartient au méchant Kraven le Chasseur, membre fondateur des Sinister Six, qui rêve de faire de Spider-Man son prochain trophée. Nous verrons comment il se débrouille lorsque nous pourrons enfin jouer au jeu.

Le gameplay de Marvel's Spider-Man 2

Bien que la première bande-annonce du jeu ne présente pas de gameplay, elle en montre suffisamment pour que nous puissions faire quelques suppositions sur ce qui nous attend dans Spider-Man 2. Tout d'abord, nous espérons avoir la chance d'incarner à la fois Peter Parker et Miles Morales.

Cela signifie que nous aurons accès à deux ensembles différents de mouvements et de pouvoirs : Peter utilisera plus de gadgets et Miles disposera d'un répertoire plus large de capacités surnaturelles. Cela pourrait donner lieu à un gameplay très libre, surtout si le jeu permet de changer de personnage à la volée.

Bien sûr, étant donné le logo de Spider-Man au dos noir qui apparaît vers la fin de la première bande-annonce, il est également très possible qu'Insomniac nous fasse jouer un Spider-Man dont le costume a été pris par Venom, comme dans le troisième film de Sam Raimi et dans d'innombrables bandes dessinées.

Cela pourrait être un grand moment, avec un ensemble de mouvements et des options de combat différents à explorer, mais nous ne pouvons pas nous laisser emporter par l'excitation étant donné que c'est loin d'être confirmé à ce stade. Seul le temps nous le dira, en définitive !

Écrit par Max Freeman-Mills.