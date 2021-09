Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Insomniac Games est clairement une paire de mains sûre – son travail avec la franchise Spider-Man sur PS4 et PS5 lui a valu la confiance de Marvel, à première vue.

Après le succès retentissant de Marvels Spider-Man et du jeu extensible Miles Morales , une suite complète est en route : Marvels Spider-Man 2. Voici tous les détails clés que vous devez savoir.

Sony a épaté le monde lorsquil a sorti la bande-annonce ci-dessus pour le prochain jeu Spider-Man lors de son événement vitrine en septembre 2021, une annonce qui est venue relativement à limproviste (autant que nous supposions quil y aurait une suite éventuellement.

Contrairement à certaines des autres bandes-annonces de cet événement, nous avons également un calendrier à anticiper - il se termine à la date de 2023. Cela signifie que nous savons que le jeu est encore loin de sortir, mais cela signifie également que nous ne le faisons pas. devons aller chercher nos espoirs quant à une date plus opportune.

Bien quil soit apparu lors dun flux dédié à la PS5, quelques autres titres présentés sont également destinés à la PS4, en tant que titres cross-gen. Jusquà présent, il semblerait que Spider-Man 2 ne soit pas de ceux-là - il a été annoncé comme une exclusivité pour la console de nouvelle génération.

Cependant, étant donné que Miles Morales sonnait de la même manière jusquà sa sortie lorsque sa version PS4 a été confirmée, nous ne mourrions pas vraiment de surprise sil savérait que Spider-Man 2 ferait également son chemin dune manière moins graphiquement impressionnante. à lancien matériel.

La bande-annonce ci-dessus est assez courte, mais elle suffit pour faire passer quelques faits clés sur lhistoire du jeu. Tout comme la fin de Miles Morales la clairement indiqué, il y a maintenant deux Spider-Men à New York – Miles et Peter Parker travaillant ensemble pour éliminer les menaces.

Cest aussi pour le mieux, puisque la bande-annonce révèle également que Venom, lun des adversaires les plus redoutables de Spidey, se joint à la fête. On pourrait supposer que le symbiote est un méchant à vaincre, mais nous ne pouvons pas vraiment en être certains.

Après tout, la voix off de la bande-annonce indique clairement que Venom essaie de battre celui qui parle, tout comme Spider-Man pourrait lêtre. Il nest donc pas impossible quune équipe puisse être envisagée. Larrivée de Venom a été taquinée à la fin du premier jeu Spider-Man, le symbiote semblant cibler Harry Osborn, ce qui rendrait encore plus probable quil pourrait sagir dun Venom plus amical.

Pour en revenir à cette voix off, la théorie la plus courante est quelle appartient au méchant de longue date Kraven the Hunter, un membre fondateur des Sinister Six qui aspire à faire de Spider-Man son prochain trophée de gros gibier. Nous verrons comment il sen sortira une fois que nous pourrons enfin jouer au jeu.

Bien que la première bande-annonce du jeu ne présente aucun gameplay, cela nous montre suffisamment que nous pouvons faire des hypothèses sur ce que nous allons faire dans Spider-Man 2. Premièrement, nous espérons avoir la chance de jouer à la fois Peter Parker et Miles Morales.

Cela signifiera laccès à deux ensembles différents de mouvements et de pouvoirs - Peter utilisant plus de gadgets et Miles bénéficiant dun répertoire plus large de capacités surnaturelles. Cela pourrait donner un gameplay vraiment libre, surtout sil propose un changement de personnage à la volée.

Bien sûr, étant donné le logo Spider-Man à dos noir qui apparaît vers la fin de la première bande-annonce, il est également très possible quInsomniac nous laisse jouer en tant que Spider-Man dont le costume a été repris par Venom, comme dans le troisième film de Sam Raimi et dinnombrables bandes dessinées.

Cela pourrait être une baleine dun temps, avec un ensemble de mouvements et des options de combat différents à explorer, mais nous ne pouvons pas nous laisser emporter par lexcitation étant donné que cest loin dêtre confirmé à ce stade. Seul le temps nous le dira, finalement !