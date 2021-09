Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ragnarök arrive - le prochain titre de God of War est maintenant confirmé, après une longue période de rumeurs, et Sony a récemment dévoilé le jeu avec une bande-annonce de gameplay complète.

Il a lair absolument magnifique et devrait continuer lhistoire de Kratos et Atreus quelques années après la fin du dernier match. Continuez à lire pour découvrir tous les détails clés que vous devez savoir, mais soyez averti - cet article contient des spoilers pour la fin du dernier jeu !

Sony nous a offert un véritable spectacle en septembre 2021 lorsquil a utilisé son événement Showcase comme loccasion de montrer correctement Ragnarök pour la première fois - nous savions que le jeu était en route, mais nous navions pas de titre encore moins de gameplay.

Auparavant, nous avions eu un teaser que vous pouvez trouver ci-dessous - publié presque exactement un an avant la dernière bande-annonce, et ne confirmant presque rien.

Cependant, cela nous a donné une fenêtre de sortie de 2021, qui, nous le savons, a depuis été retardée. La pandémie mondiale peut être largement blâmée, mais nous navons pas encore de nouvelle fenêtre de sortie à anticiper. Sur la base du gameplay impressionnant de la dernière bande-annonce, cependant, nous espérons quune version 2022 est en préparation.

God of War de la fin de 2018 contenait quelques révélations rapides, alors arrêtez de lire si vous ne lavez pas terminé!

À la fin du jeu, nous avons découvert quAtreus sappelait Loki à la naissance, suggérant quil fait lui-même partie du panthéon nordique dont Kratos sest efforcé de se cacher. La mort de Baldur déclenche le début de Fimbulwinter, un fléau de glace qui précède le Ragnarök lui-même, la fin du monde.

Dès la première bande-annonce de Ragnarök, nous pouvons voir que quelques années se sont écoulées et quAtreus a un peu grandi, dans son adolescence maladroite. Il est clair que les dieux nordiques viennent pour Kratos, notamment Freya qui pleure toujours Baldur – et en arrière-plan, la présence de Thor ne peut être ignorée.

Mimir, votre sympathique tête parlante du dernier jeu, est de retour, et à partir des sons de celui-ci, il élabore un plan pour libérer Tyr emprisonné, le propre dieu de la guerre de la mythologie nordique, pour lamener à vous aider à repousser les autres dieux. . Que cela fonctionne aussi simplement que cela puisse paraître, nous vous laisserons juger.

Il ressort clairement de la bande-annonce de gameplay que les choses évoluent dans Ragnarök - nous pouvons le voir dans les aperçus de combat que nous obtenons. Dune part, Atreus semble maintenant avoir des capacités dinvocation, chevauchant un cerf spectral à un moment donné.

Kratos a lui-même un tas de nouvelles capacités, y compris un ensemble de mouvements de style grappin, et cette fois, nous naurons probablement pas à attendre trop longtemps avant de mettre la main sur les Blades of Chaos. Il y a aussi clairement divers nouveaux ennemis à combattre, y compris le Dreki ci-dessus ressemblant à un crocodile et le retour des centaures (espérons que leurs morts ne seront pas aussi horribles que dans God of War III).

Le monde sétend également en termes géographiques - God of War en 2018 nous a permis de visiter six des neuf royaumes du mythe nordique, mais Ragnarök étendra cela pour couvrir toute la gamme, et nous voyons des aperçus de villes actives et animées dans la bande-annonce. Cest un nouveau look pour God of War, et nous nous demandons si cela pourrait créer plus de dialogues et de quêtes de caractère.

Il y a aussi des moments où Kratos prend un traîneau tiré par des chiens pour traverser leau glacée, ainsi que des retours à la navigation de plaisance qui était si importante dans le dernier match, il est donc clair que nous traverserons à nouveau de grandes cartes.

Au-delà de cela, nous nen savons pas beaucoup plus, mais les bruits provenant de Santa Monica Studio indiquent que le jeu va être plus gros que son précédent de la plupart des manières auxquelles vous pouvez penser, donc nous supposerions également quil y en aura une fois à nouveau être un système dartisanat étendu et un arbre de mise à niveau darmes.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, vous pouvez consulter larticle du blog PlayStation le dévoilant, mais sinon, nous devrons attendre que plus de bande-annonce et dinformations sortent au fil du temps.