Horizon Forbidden West : Sony revient sur la mise à niveau gratuite de la PS5

(Pocket-lint) - À la fin de la semaine dernière, Sony et Guerrilla Games ont dévoilé leurs plans pour les packages de sortie dHorizon Forbidden West – nous connaissions déjà la date de sortie du jeu, le 18 février 2022, mais il y avait beaucoup de nouvelles informations sur les différentes éditions et les objets de collection qui viendraient avec eux.

Cependant, les fans ont vu à juste titre la plus grande information, à savoir que les éditions standard de Forbidden West nauraient aucun moyen de mettre à niveau une version PS4 vers une version PS5, si vous deviez obtenir la console de nouvelle génération après acheter le jeu.

Le seul moyen annoncé serait de se lancer dans les offres groupées en édition limitée beaucoup plus chères pour obtenir les deux versions. Cela a suscité une fureur de désapprobation, et il na pas fallu longtemps à PlayStation pour répondre. Le message dannonce a maintenant été mis à jour avec quelques engagements clés.

Premièrement, quiconque achète la version PS4 dHorizon Forbidden West aura accès gratuitement à la version PS5, bien que lengagement initial de Sony sur ce front se limite au lancement de titres pour la nouvelle console. Deuxièmement, à lavenir, tous les jeux propriétaires sur PS5 qui ont également des versions PS4 seront accessibles moyennant des frais de mise à niveau de 10 $, plutôt que dêtre bloqués derrière des éditions coûteuses.

Cela signifie en fait que dans des cas comme celui de Forbidden West, il sera moins cher dacheter la version PS4 et dobtenir la version PS5 gratuitement que dacheter la version complète de nouvelle génération, ce qui est une situation géniale. Cependant, cela ressemble un peu à un cas unique qui sera différent pour les jeux ultérieurs comme God of War Ragnarok et dautres sur toute la ligne.

