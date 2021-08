Comment installer un SSD interne pour votre PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 est sortie depuis un certain temps maintenant, et elle possède enfin lune des fonctionnalités qui ont été révélées avant sa sortie - la possibilité daccepter un SSD M2 interne supplémentaire pour un stockage plus rapide.

Avec environ 825 Go despace SSD prêt à lemploi, et seulement environ 667 Go de cet espace réellement accessible aux joueurs en raison de lencombrement du système dexploitation, obtenir plus despace est quelque chose qui intéressera beaucoup de gens. Ce nest pas le processus le plus simple, mais nous sommes là pour vous expliquer comment le faire.

Tout dabord, vous devez savoir que seuls quelques SSD sélectionnés fonctionneront réellement avec la PS5 en interne - ils doivent être un lecteur M2, et plus important encore, ils doivent sadapter à lemplacement auquel ils sont alloués, avec un dissipateur thermique. attaché.

Pour linstant, il y a deux recommandations principales à suivre. Tout dabord, il y a le SN850 de WD_Black. Il sagit dun lecteur ultra-rapide qui dépasse toutes les exigences de Sony en matière de vitesse, et heureusement, il dispose également dun dissipateur thermique suffisamment petit pour quil sadapte.

Deuxièmement, vous pouvez également opter pour le Seagate FireCuda 530, qui est également plus que suffisamment rapide pour répondre aux exigences de Sony, et possède également un dissipateur thermique de petite taille - lun ou lautre est un excellent choix, bien que Sony ait précisé que même les disques les plus rapides pourraient ne pas fonctionner exactement comme le SSD standard de la PS5.

Pour linstant, lextension SSD nest disponible que pour les utilisateurs inscrits au système de test bêta de Sony. Si vous utilisez la dernière version bêta du logiciel, tout va bien, mais sinon, cela ne fonctionnera pas encore pour vous.

Si vous utilisez la version bêta, vous pourrez continuer une fois que vous aurez vérifié que vous utilisez la dernière version du système dexploitation possible.

Ensuite, vous voudrez éteindre complètement votre PS5 en maintenant son bouton dalimentation enfoncé pendant trois secondes. Laissez-le refroidir quelques minutes, puis débranchez-le complètement. Cela vous permettra dêtre prêt à installer votre SSD.

Vous voudrez que la PS5 repose sur une surface molle avec le côté du lecteur de disque tourné vers le haut (donc à lenvers par rapport à la façon dont il repose normalement). Ensuite, avec un peu de force, vous pouvez retirer le couvercle blanc de la PS5 en le saisissant par le coin supérieur et en le soulevant tout en le faisant glisser vers la base.

Cest un peu fin, alors nexercez pas trop de force - si vous le tirez un peu vers lextérieur et le faites glisser vers le trou de vis de base de la PS5, vous devriez pouvoir le retirer. Cela vous montrera lemplacement pour le SSD, bien quil soit recouvert dune plaque métallique, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Vous pouvez facilement dévisser ce couvercle à laide dun tournevis cruciforme, vous laissant ainsi voir lemplacement pour le SSD.

Ensuite, il suffit de cliquer sur le SSD en place et de le fixer à laide de la vis et de lentretoise que vous trouverez à lintérieur (elles se trouvent au bout de la fente marquée 110). La taille de votre SSD déterminera où la vis et lentretoise le fixeront, et cela devrait être assez évident une fois que vous aurez inséré le SSD dans son emplacement.

Vous voudrez que lentretoise sous le SSD et la vis passent à travers le boîtier semi-circulaire à lextrémité du SSD, pour le fixer en place.

A partir de là, il sagit de faire marche arrière. Une fois votre SSD sécurisé, vous pouvez revisser le cache de son emplacement. Ensuite, vous pouvez rattacher le côté en plastique blanc de la PS5, le faire glisser en place jusquà ce quil senclenche solidement, puis raccrocher le tout à lalimentation par votre téléviseur.

Si vous avez tout fait correctement, la mise sous tension de la PS5 devrait vous envoyer vers un écran de formatage pour configurer votre lecteur. Une fois ce processus terminé, vous serez libre de profiter de votre stockage étendu et doublier les jours de suppression de jeux tout le temps.

Si lune de ces étapes nest pas claire, vous pouvez consulter la page dinformations extrêmement détaillée de Sony ici , qui contient également des informations très détaillées sur le type de SSD que vous souhaitez acheter, au cas où nos deux recommandations ne vous conviennent pas. goûts.