Sony va enfin activer lextension SSD pour la PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Enfin, après des mois dattente, Sony semble être sur le point dactiver la possibilité détendre le stockage interne de votre PlayStation 5 avec lutilisation dun SSD M.2. La fonctionnalité a été retardée avant le lancement de la console par Mark Cerny, mais nest pas réellement disponible.

Le changement concerne en premier lieu les utilisateurs qui ont été sélectionnés pour tester des éléments bêta sur la console, ce qui est disponible pour sinscrire depuis un certain temps, bien que la sélection ne soit pas garantie. Cela signifie que seule une très petite tranche de personnes peut le faire pour le moment.

Cependant, une page dassistance PlayStation nouvellement ajoutée décrit le processus dans son intégralité, et il semble assez prévisible que cela demandera un peu plus defforts que de simplement brancher un lecteur. Dune part, vous devrez prendre la couverture de votre PS5 et ayez un tournevis à portée de main pour fixer votre SSD en place.

Il devra également répondre à des exigences assez précises à la fois du côté des performances (au moins 5 500 Mo/s de vitesse) et des dimensions, afin de sadapter à son emplacement désigné. Sony dit que vous voudrez également ajouter un dissipateur thermique sur le dessus, pour une compression encore plus serrée mais une meilleure dissipation de la chaleur.

En pratique, cela signifie quil ne peut pas dépasser les éléments suivants :

Taille totale, y compris la structure de refroidissement :

En millimètres : inférieur à 110 mm (L) x 25 mm (L) x 11,25 mm (H).

En pouces : inférieur à 4,33 pouces (L) x 0,984 pouces (L) x 0,442 pouces (H).

Il y a des instructions et des détails beaucoup plus détaillés sur la page Comment de Sony , et nous mettrons les instructions à lépreuve avec notre propre guide dès que nous le pourrons, donc cela ressemble à une excellente nouvelle pour tout le monde. du mal à garder leur stockage sous contrôle.