Sony annonce avoir vendu 10 millions de PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes toujours dans le camp important des personnes qui essaient et ne parviennent pas à mettre la main sur une PS5, vous pouvez ou non être réconforté par lannonce de Sony selon laquelle la console a récemment dépassé la barre des 10 millions dunités.

L annonce confirme que la console est toujours en train de senvoler des étagères, même sil est toujours vrai que lachat dune console est un défi, même pour les acheteurs chevronnés. Les réassorts disparaissent toujours en quelques minutes, il ny a donc aucun signe que la PS5 ralentira ses ventes.

Cest officiel : la PS5 a vendu 10 millions de consoles. Merci!



Détails complets : https://t.co/PmajlWtWh1 pic.twitter.com/cMGTGBEVwY – PlayStation (@PlayStation) 28 juillet 2021

En effet, dans une interview avec gamesindustry.biz , le grand patron de PlayStation, Jim Ryan, a confirmé que la demande dans des territoires comme la Chine continue dalimenter les ventes. Cela signifie que ladéquation entre la demande et loffre reste une priorité majeure.

Le succès de la console est naturellement allé de pair avec quelques gros chiffres pour les grands jeux, dont plus de 6,5 millions dexemplaires de Spider-Man : Miles Morales , et plus dun million dexemplaires de Ratchet & Clank : Rift Apart , qui nest sorti quun Il ya quelques semaines.

Tout a lair plutôt rose pour PlayStation, alors, mais la Xbox ne semble pas être loin derrière - elle a récemment fait sa propre annonce que la Xbox Series X et la série S sont les Xbox les plus vendues de lhistoire, tout comme la PS5 est allumée de lautre côté, il est donc clair que les consoles de nouvelle génération sont arrivées au bon moment pour leurs fabricants respectifs. Pourtant, avec la Xbox moins disposée à fournir des chiffres précis, il semble que la PS5 soit en tête pour le moment.