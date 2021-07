Nouveau modèle PS5 sorti au Japon, plus léger que la 1ère génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony aurait mis à jour laPlayStation 5 Digital Edition au Japon, le modèle de 2e génération pesant moins et ayant un support modifié.

Le manuel du produit de la PS5 CFI-1100B montre que la nouvelle PS5 DE ne pèse que 3,6 kg, soit une réduction de 300 g par rapport à la version de lancement (CFI-1000B).

Le support est également fixé à la base avec une vis différente.

A part ça, rien dautre ne semble avoir changé.

Ce mouvement nest pas vraiment une surprise. Tel que rapporté par VGC , le directeur financier de Sony a déclaré aux auditeurs lors dun appel dun investisseur en avril que la société pourrait apporter quelques modifications à la conception afin de contourner les pénuries de composants dans la chaîne dapprovisionnement.

« Pouvons-nous augmenter considérablement loffre ? » il a dit.

"La pénurie de semi-conducteurs est un facteur, mais il y a dautres facteurs qui auront un impact sur le volume de production. Nous pourrions peut-être trouver une ressource secondaire, ou en changeant la conception nous pourrions faire face."

Il semble que cest exactement ce qui est fait pour le marché japonais. Peut-être que cela signifiera bientôt plus de stocks au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Dans létat actuel des choses, il a été rapporté que Xbox a vendu plus d unités Xbox Series X et S que Sony na de PS5 au cours des deux derniers mois. Mais, nous nous demandons si cest simplement parce quil a plus de stock, étant donné que Sony a fait considérablement mieux dans les quelques mois qui ont suivi son lancement.