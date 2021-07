Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons découvert Death Stranding Directors Cut grâce à lune des bandes-annonces les plus énigmatiques de mémoire récente plus tôt cette année, mais heureusement, nous navons pas eu à attendre trop longtemps pour en savoir plus.

Le jeu a été détaillé beaucoup plus dans le cadre de la présentation State of Play de Sony, y compris la confirmation de sa date de sortie - le 24 septembre 2021.

La nouvelle bande-annonce présente plusieurs ajouts, notamment un mode de course contre la montre appelé Fragile Circuit, un stand de tir, plusieurs nouvelles armes et pièces déquipement et un système de combat au corps à corps étendu.

Tout cela sajoute aux nouvelles missions dhistoire que les joueurs doivent compléter et explorer, en élargissant et en ajoutant plus de détails à la vision dystopique que Hideo Kojima expose dans le jeu.

En tant que mise à niveau PS5, le jeu fonctionnera également mieux et dans des résolutions plus élevées, il est donc probable quil devienne le meilleur moyen dy jouer pour tout joueur de console qui na pas encore connu la bizarrerie dans toute sa splendeur.

Enfin, il a été confirmé que les propriétaires de la version PS4 de Death Stranding pourront mettre à niveau pour 10 $ ou 10 £. Vous pouvez trouver tous les détails de tout cela sur le blog PlayStation si vous souhaitez vous plonger dans des explications plus détaillées sur le fonctionnement des nouveaux ajouts.