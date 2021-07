Sony nabandonnera pas les ventes de jeux PSP après tout

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony continuera à vendre des jeux PSP sur sa boutique numérique aux propriétaires de PS3 et PS Vita.

Elle devait les retirer de la vente aujourdhui, vendredi 2 juillet 2021, mais a changé davis. Au lieu de cela, il a retiré uniquement les achats dans le jeu.

La société avait initialement prévu de fermer complètement son magasin de jeux numériques sur PS3 et PS Vita, mais a décidé de les garder ouverts dans un avenir prévisible après un tollé général. À lépoque, il a toutefois réitéré son intention de fermer les ventes de jeux PSP.

"Je suis heureux de dire que nous maintiendrons le PlayStation Store opérationnel pour les appareils PS3 et PS Vita. La fonctionnalité de commerce PSP sera retirée le 2 juillet 2021 comme prévu", a déclaré le patron de PlayStation Jim Ryan à lépoque.

Maintenant que le 2 juillet est là, beaucoup sattendaient donc à ce quils disparaissent. Mais, il semble quil y ait eu un deuxième amendement : « À partir du 6 juillet 2021, vous ne pourrez plus effectuer de recherches ni effectuer dachats dans le jeu », indique-t-il sur les pages davis importantes de PlayStation UK et US.

"Vous pourrez toujours acheter et jouer au contenu PSP disponible sur les magasins PS3 et PS Vita. Cependant, vous ne pourrez plus effectuer dachats via la boutique en jeu pour le contenu PSP."

Ainsi, les achats dans le jeu ne seront plus disponibles à partir de la semaine prochaine, bien que les jeux le soient. Huzzah !

Écrit par Rik Henderson.