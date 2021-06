Comment sinscrire au programme bêta du logiciel système PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a lancé un programme bêta de logiciel système pour laPlayStation 5 .

Semblable au programme quil a exécuté sur PS4, il donne aux propriétaires de PS5 la possibilité de tester de nouvelles fonctionnalités et idées du système avant la sortie générale.

Il proposera une mise à jour majeure plus tard cette année, par exemple, et recherche donc des personnes disposant de la console pour sinscrire pour essayer les nouvelles fonctionnalités et fournir des commentaires.

Si vous pensez que vous aimeriez aider (et accéder rapidement à de nouveaux outils et paramètres), voici comment procéder.

Les inscriptions au programme bêta sont désormais acceptées. Vous devez avoir 18 ans ou plus et vivre aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, en Allemagne ou en France.

Vous devez également avoir un compte PSN valide "en règle" et une adresse e-mail actuelle.

Pour vous inscrire pour participer au programme (et tester de nouvelles fonctionnalités) rendez-vous ici , cliquez sur "sinscrire maintenant" et remplissez les informations requises.

Les candidats sélectionnés seront informés par e-mail et informés de la marche à suivre pour télécharger le logiciel du système bêta.

Les bêta-testeurs doivent être prêts à donner leur avis sur le logiciel et ses fonctionnalités.

Écrit par Rik Henderson.