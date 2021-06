Cyberpunk 2077 revient enfin sur le PlayStation Store

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des nombreuses intrigues secondaires juteuses à larrière-plan de la sortie controversée de Cyberpunk 2077 fin 2020 a été la décision brutale de Sony de retirer le jeu du PlayStation Store une fois quil est devenu clair à quel point il fonctionnait mal sur le matériel PS4.

Il a également rendu les remboursements disponibles sur le titre mais, depuis cette suppression, on ne sait pas quand le jeu pourrait être jugé suffisamment stable pour réapparaître sur la plate-forme.

Maintenant, après des mois de correctifs et de correctifs qui nont peut-être pas totalement reconstruit le jeu mais auraient dû le rendre moins sujet aux plantages et aux problèmes, ce seuil semble avoir été atteint.

Sony a confirmé que le jeu sera de retour en magasin pour téléchargement à partir du 21 juin et sera disponible pour les propriétaires de PS4 et PS5, avec quelques mises en garde de Sony.

Il a déclaré à Engadget que "Les utilisateurs continueront à rencontrer des problèmes de performances avec lédition PS4 tandis que CD Projekt Red continue daméliorer la stabilité sur toutes les plates-formes. SIE recommande de jouer au titre sur PS4 Pro ou PS5 pour la meilleure expérience."

Ce nest pas trop différent de la façon dont les choses étaient au lancement, en toute honnêteté, donc bien que les choses soient clairement plus stables, cela ne ressemble pas vraiment à un moment eurêka pour la réputation du jeu. Néanmoins, nous nous attendons à ce quune version complète de nouvelle génération soit publiée pour les propriétaires de PS5 et de Xbox Series X/S plus tard cette année – cela changera peut-être considérablement les choses.

Écrit par Max Freeman-Mills.