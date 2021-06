Xbox nie lexclusivité Dolby - une bonne nouvelle pour les propriétaires de PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 est une superbe console de jeux (si vous pouvez en trouver une à vendre) mais les Xbox Series X et Series S ont un avantage majeur en matière de prise en charge HDR et audio. Ils sont tous deux compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos, respectivement pour la vidéo et laudio.

Cependant, contrairement aux rapports publiés hier, cela pourrait ne pas être le cas pour longtemps.

Microsoft a nié détenir une exclusivité console de deux ans sur les formats Dolby : « Un article de blog a été publié par erreur par une équipe Xbox locale qui incluait des informations inexactes concernant lexclusivité de Dolby Atmos et Dolby Vision sur Xbox Series X|S », a déclaré un porte-parole. dans une déclaration envoyée à Pocket-lint.

"Il ny a aucun accord dexclusivité de lune ou lautre technologie sur Xbox. Nous sommes fiers de nous associer à Dolby pour offrir Dolby Atmos et Dolby Vision aux joueurs sur Xbox et nous aurons bientôt plus à partager sur la disponibilité générale de Dolby Vision sur Xbox Series X/S ."

Dolby a également contacté Pocket-lint, avec sa propre déclaration sur les rapports précédents : « Dolby Vision et Dolby Atmos ne sont pas exclusifs à la console et nous sommes impatients de travailler avec Microsoft et tous nos partenaires pour rendre Dolby Vision et Dolby Atmos largement disponibles pour les joueurs, " Ça disait.

Tous deux faisaient référence à un article de blog paru sur la version française du Xbox Wire officiel. Il a rapidement été supprimé à nouveau, mais pas avant davoir attiré lattention de lutilisateur de Twitter aux yeux daigle, Roberto Serrano.

"Les Xbox Series X|S sont compatibles Dolby Atmos depuis leur sortie et le Dolby Vision arrivera sur ces consoles au cours de lannée 2021, les deux technologies resteront exclusives à lécosystème Xbox pendant deux ans." pic.twitter.com/QIDUU11xSQ – Roberto Serrano (@geronimo_73_) 1er juin 2021

Mais, bien que les corrections signifient que les propriétaires de PlayStation 5 pourraient voir la prise en charge de Dolby Atmos et Dolby Vision ajoutée dans les mois à venir, la plate-forme nest actuellement pas activée et il ny a aucun signe que cela change pour le moment.

Bien sûr, à moins que vous nayez un téléviseur prenant en charge Dolby Vision , ainsi quune barre de son ou une configuration de son surround prenant en charge Dolby Atmos , vous ne vous en soucierez probablement pas.

En attendant, Dolby Atmos continuera dêtre gratuit pour les propriétaires de Xbox Series X/S, mais laccès aux écouteurs nécessite un paiement de licence unique. Dolby Vision est disponible sur le contenu pris en charge via les consoles Netflix, Disney+ et dautres applications de streaming.

Il arrivera également bientôt dans les jeux, le mode étant actuellement testé par Xbox Insiders en premier .

Écrit par Rik Henderson.