(Pocket-lint) - Western Digital a élargi sa gamme dentraînement de jeu WD_Black avec de nouveaux modèles externes grands pourPS5 , Xbox série X / S et les jeux PC. Il existe également une nouvelle carte SSD interne qui fonctionne avec PC et, potentiellement, PS5.

Le WD_Black D30 Game Drive est disponible en deux variantes - une standard et une pour les consoles Xbox en particulier, avec un abonnement dun mois au Xbox Game Pass Ultimate ajouté.

Le D30 est disponible en trois tailles de stockage: 500 Go, 1 To et 2 To. Il possède son propre support, se connecte via USB-C (USB 3.2 Gen 1) et offre des vitesses allant jusquà 900 Mo / s.

Il convient toutefois de noter que vous ne pouvez pas exécuter de jeux PS5 ou Xbox Series X / S directement à partir dun disque externe, même sil sagit dun SSD. Les disques internes des deux consoles ont une magie supplémentaire pour une compatibilité complète.

Le prix commence à 129,99 £.

La carte SSD WD_Black SN750 SE NVMe remplace la précédente SN750 (pas le "SE" ajouté) et est également disponible en trois tailles: 250 Go, 500 Go et 1 To. Il offre des vitesses de lecture allant jusquà 3600 Mo / s.

Il fonctionnera désormais avec les PC de jeu de bureau, mais il vaut probablement mieux attendre le moment où Sony débloquera enfin la possibilité dajouter une autre carte SSD interne à la PS5. La fonctionnalité a été planifiée avant le lancement, mais na pas encore été mise en œuvre.

Pour autant que nous le sachions, cette carte répond aux bonnes spécifications, mais tant que la fonctionnalité nest pas active, nous ne pouvons pas le dire avec certitude.

Pourtant, cest une excellente option lorsque cela se produit - à partir de seulement 56,99 £.

Le D30 est maintenant disponible, tandis que le SN750 SE est disponible en précommande.

