Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a présenté des plans pour renforcer sa base dutilisateurs de 160 millions à 1 milliard, linvestissement dans PlayStation Now étant présenté comme un pilier clé pour contribuer à la croissance.

Dans le cadre de l annonce dune réunion sur la stratégie dentreprise , le président et président de Sony, Kenichiro Yoshida, a présenté des plans aux investisseurs qui comprenaient des détails sur ses objectifs à venir.

Le principal dentre eux est le plan visant à augmenter considérablement le nombre de personnes connectées à un appareil ou à un divertissement Sony - plus de six fois la communauté actuelle - avec laide de sa plate-forme de jeu en nuage, PlayStation Now.

«Sony visera à accroître lengagement des utilisateurs du PlayStation Network en tant que plus grand service et communauté DTC du groupe Sony en renforçant le service de jeu en streaming sur le cloud PlayStation Now», indique lannonce.

"Sony a lintention de continuer à investir ou à sassocier avec des studios externes en plus dinvestir dans ses studios internes pour améliorer son offre de logiciels."

Après son lancement en 2014, PS Now propose des centaines de titres des systèmes PlayStation précédents, permettant aux abonnés de diffuser des jeux directement sur leur console.

Hormis le renforcement de la plate-forme avec des investissements supplémentaires, aucun objectif ou calendrier spécifique na été détaillé dans lannonce. Et bien quil sagisse dune étape encourageante pour PS Now, car il semble concurrencer le Xbox Game Pass et xCloud , il nest guère surprenant que Sony soit intéressé par lamélioration du service. Après tout, il a récemment - enfin - commencé à permettre aux joueurs de diffuser des titres PlayStation Now en 1080p .

Meilleurs jeux PS4 2021: les meilleurs jeux PlayStation 4 et PS4 Pro que chaque joueur doit posséder Par Rik Henderson · 17 Avril 2021 Nous avons rassemblé une liste de jeux qui valent la peine dêtre ajoutés à votre bibliothèque, avec de nombreuses bonnes affaires également

Seul le temps nous dira à quel point Sony investit dans PS Now - et à quel point il tentera datteindre ses nobles objectifs de base dutilisateurs.

Écrit par Conor Allison.