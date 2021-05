Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Last of Us Part 2 reste un jeu étonnant que vous le regardiez sur PS4 ou PS5, mais les propriétaires de la console de nouvelle génération de Sony reçoivent un coup de pouce bienvenu aujourdhui grâce à un nouveau correctif damélioration de leur matériel.

La mise à jour gratuite du jeu est maintenant en ligne, lamenant à la version 1.08 et permettant aux joueurs de jouer à 60 images par seconde (FPS), doublant lancienne fréquence dimages pour vous aider à profiter de son combat et de son exploration de manière plus réactive que jamais.

La mise à jour est assez simple - il ny a pas trop dautres différences majeures entre les versions, car votre résolution sera toujours maximale au niveau de la PS4 Pro, mais le changement de fréquence dimages devrait être vraiment significatif.

Le combat du jeu, après tout, consiste à réagir rapidement aux changements et à faire de nouveaux plans, de sorte quune expérience plus fluide sera sa propre récompense. Le fait quil sagisse dune mise à niveau gratuite est également extrêmement bienvenu - il y avait eu des spéculations selon lesquelles le jeu pourrait voir une réédition complète comme le titre original la fait entre la PS3 et la PS4.

Cette inquiétude peut maintenant être dissipée et vous devriez être en mesure de récupérer la mise à jour à partir de maintenant et, dans les cas de la plupart des gens, elle devrait être téléchargée automatiquement. Si nous avions besoin dune excuse pour replonger dans la quête de vengeance dEllie, cela pourrait bien être cela.

Écrit par Max Freeman-Mills.