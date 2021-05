Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La manette DualSense pourPlayStation 5 sera bientôt disponible dans de nouvelles couleurs.

Comme précédemment divulgué, une version rouge cosmique du contrôleur de nouvelle génération sera disponible le mois prochain. Et, comme cest plus traditionnel pour PlayStation , il sera rejoint par une variante noire de minuit.

Les deux sont inspirés des couleurs du cosmos et du ciel nocturne, ce dernier utilisant en fait deux nuances différentes de noir, ainsi que des éléments gris clair.

Le modèle rouge a des fioritures noires pour le faire ressortir.

Comme pour le contrôleur DualSense blanc traditionnel, qui continuera à être disponible séparément, les versions rouge et noire comporteront le système de retour haptique exclusif de Sony qui permet aux développeurs détendre limmersion du jeu grâce aux vibrations. Ils viendront également avec les déclencheurs adaptatifs, qui peuvent fournir différentes couches de retour de force pour donner limpression dappuyer sur une gâchette ou, dans le cas de FIFA 21, de rendre plus difficile la course lorsquun joueur est fatigué.

Il ny a pas encore de mot sur une date exacte (bar juin) ni sur les prix. Cependant, nous nous attendons à ce quils coûtent le même prix que le DualSense blanc standard ou à peu près.

Espérons que ce ne sera que le début de couleurs et de thèmes alternatifs pour les accessoires PlayStation 5. Nous aimerions également que les lames de remplacement officielles de première partie pour la console elle-même soient satisfaites de M. Sony.

Écrit par Rik Henderson.