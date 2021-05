Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le patron de Sony et de PlayStation, Jim Ryan, a suggéré que les problèmes de stock PS5 satténueraient au cours de la seconde moitié de 2021.

"Nous travaillons aussi dur que possible pour améliorer cette situation", a déclaré Ryan, sadressant à Wired .

"Nous voyons la production augmenter au cours de lété et certainement dans la seconde moitié de lannée, et nous espérons voir une sorte de retour à la normale en termes déquilibre entre loffre et la demande au cours de cette période."

Les commentaires font suite à un sentiment similaire de Ryan exprimé en février, lorsquils ont suggéré que la situation saméliorerait chaque mois qui passe en 2021 - en particulier dans la seconde moitié de lannée.

Cependant, cela concorde avec une évaluation plus récente du directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, qui a affirmé que Sony ne pouvait pas répondre à la demande - et que les problèmes se prolongeraient jusquen 2022.

"Même si nous sécurisons beaucoup plus dappareils et produisons beaucoup plus dunités de la PlayStation 5 lannée prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande", a déclaré Totoki.

Ce qui se passera réellement en ce qui concerne le stock et lapprovisionnement, bien sûr, est inconnu, mais il est probablement juste de dire que les commentaires contradictoires ne brossent pas le tableau le plus prometteur pour les fans de PlayStation qui tentent toujours de traquer leur console de nouvelle génération choisie.

Totoki a également déclaré publiquement que Sony explorait de nombreuses avenues différentes pour aider à atténuer la pénurie mondiale de puces, telles que la recherche de fournisseurs secondaires ou la fourniture potentielle dune PS5 repensée , qui, selon les rapports, se produira en 2022.

Dans lensemble, il est probablement préférable de prendre les commentaires de Ryan au pied de la lettre à ce stade. Les pénuries de stock PS5 ne semblent pas disparaître de sitôt, mais les meilleures hypothèses indiquent que la pression satténuera au fur et à mesure que lannée avance.

La question de savoir dans quelle mesure ces niveaux de stocks s’améliorent, naturellement, est la question de plusieurs millions de dollars.

Écrit par Conor Allison.