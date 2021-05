Sony prévient que le stock de PS5 sera en pénurie jusquen 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous attendez depuis une éternité de mettre la main sur la PlayStation 5 , eh bien, je déteste vous la casser, mais vous devrez peut-être attendre encore plus longtemps.

Sony ne sattend pas à ce que la situation de loffre saméliore cette année, selon son directeur financier, qui aurait parlé aux analystes après un récent rapport sur les résultats. Hiroki Totoki a affirmé que Sony ne pouvait pas répondre à la demande, selon Bloomberg , et il sattend à ce que les contraintes se poursuivent jusquen 2022. «Même si nous sécurisons beaucoup plus dappareils et produisons beaucoup plus dunités de la PlayStation 5 lannée prochaine, notre offre ne le ferait pas. t être en mesure de répondre à la demande », a déclaré Totoki.

Sony espère produire au moins 14,8 millions de consoles PS5 au cours de lexercice financier début avril 2021. Il est vendu 7,8 millions jusquau 31 mars 2021.

Gardez à lesprit que le patron de Sony, Jim Ryan, a récemment déclaré au Financial Times que loffre de PS5 saméliorerait tout au long de 2021: "Le rythme de lamélioration de la chaîne dapprovisionnement saccélérera tout au long de lannée, donc dici le deuxième semestre. , vous allez vraiment voir des chiffres vraiment décents. »

Pocket-lint suit régulièrement les mises à jour de stock pour la console de nouvelle génération ici. Il est maintenant en vente générale aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais le stock est encore très rare.

Écrit par Maggie Tillman.