La PS5 pourrait avoir un nouveau design en 2022

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 a été une console qui divise en ce qui concerne sa conception - du moins à lextérieur. Lénorme tour blanche, avec ses extrémités dailes et sa bande centrale noire contrastante, est certainement une nouvelle direction pour les consoles de Sony.

Il semble cependant que Sony ne soit pas encore assis dessus. Laspect extérieur de la console semble être gravé dans la pierre pour linstant, mais des rapports émergent selon lesquels la console pourrait faire lobjet dune légère refonte en interne en 2022.

Les informations proviennent de Taïwan, où DigiTimes cite des sources chez des fournisseurs qui sont en train de se préparer à remplacer leur fabrication par un nouveau design.

Le plus gros changement concernera probablement le processeur, qui pourrait se transformer en une version plus récente dAMD avec une conception 6NM, et offrir un moyen de contourner la pénurie actuelle de semi-conducteurs à laquelle la plupart des fabricants délectronique sont confrontés.

De toute évidence, cela nécessiterait toujours des semi-conducteurs, mais peut-être quun changement pourrait néanmoins réorganiser suffisamment la chaîne dapprovisionnement pour aider Sony à faire face, comme il la mentionné dans un appel aux investisseurs il y a quelques semaines.

Dans lensemble, alors, une refonte est peut-être un mot fort pour ce qui est décrit ici, qui est plus proche dun changement interne comme celui qui a honoré la Nintendo Switch il y a quelques années, sans fanfare de Nintendo. Néanmoins, cette console a vu une amélioration des performances, bien que légère, en conséquence, de sorte que les fans de PlayStation voudront probablement garder loreille au sol si un changement similaire pourrait survenir pour la PS5.

Écrit par Max Freeman-Mills.