(Pocket-lint) - Sony a annoncé son partenariat avec la plate-forme de communication en ligne Discord, dans le but de «rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile à partir du début de lannée prochaine».

Pour le moment, il ny a pas beaucoup dinformations disponibles.

Sony a simplement déclaré que les deux sociétés travaillaient darrache-pied pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. Cela signifie-t-il quune application Discord arrivera sur PlayStation 4, 5 et dautres consoles ? Ou pouvons-nous nous attendre à une sorte dintégration , comme la possibilité de connecter le PSN à Discord pour discuter avec des amis? Aucun na encore été confirmé.

Cependant, dans le cadre de laccord, Sony investit dans le cycle dinvestissement de série H de Discord en tant quinvestisseur minoritaire. Gardez à lesprit que Discord est une plate-forme extrêmement populaire parmi les joueurs, avec plus de 140 millions dutilisateurs actifs en décembre dernier. Microsoft aurait tenté dacquérir Discord pour 10 milliards de dollars cette année. Discord a finalement choisi de rester une société indépendante.

Avec tout cela à lesprit, il est intéressant que Sony ait décidé dinvestir et de tirer parti de Discord. La société a déclaré quelle prévoyait dannoncer plus de détails sur la façon dont elle travaillait pour inclure Discord dans ses produits PlayStation dans les mois à venir.

Pour en savoir plus sur Discord et son fonctionnement, consultez le guide détaillé de Pocket-lint ici.

Écrit par Maggie Tillman.