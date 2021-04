Among Us se dirige enfin vers PS4 et PS5 plus tard cette année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Parmi nous, qui a été lancé pour les appareils mobiles il y a trois ans, arrive sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 plus tard cette année.

Sony a annoncé que le jeu de déduction sociale à succès se dirigeait vers sa plate-forme lors dune présentation sur létat du jeu le 29 avril 2021. Le compte Twitter officiel Among Us a par la suite confirmé la nouvelle et a révélé que le jeu comporterait des capacités de jeu croisé et un multijoueur en ligne. Il sera également livré avec un skin, un chapeau et un animal de compagnie exclusifs à la plate-forme, qui seront inspirés de la franchise classique PlayStation Ratchet and Clank.

PARMI NOUS - VENIR SUR PLAYSTATION



préparez-vous à accueillir un tout nouvel équipage à bord !!

sur les consoles PS4 et PS5 plus tard cette année

peau, chapeau et animal de compagnie exclusifs à Ratchet & Clank

crossplay et multijoueur en ligne



dites à vos amis mais plus important encore .. dites à vos ennemis heh pic.twitter.com/E6BduFfNwU - Parmi nous (@AmongUsGame) 29 avril 2021

Parmi nous est développé et publié par Innersloth. Il est sorti pour la première fois sur iOS, Android et Windows en 2018, avec un jeu multiplateforme entre toutes les plates-formes. Le jeu a également été porté sur la Nintendo Switch à la fin de lannée dernière, et il arrivera sur les consoles Xbox dans le courant de 2021.

Le jeu a explosé en popularité en 2020 et est devenu lun des jeux mobiles les plus téléchargés de lannée. Notamment, les membres du Congrès américain Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar ont diffusé en direct le jeu vidéo sur Twitch dans le cadre dun événement inhabituel de sensibilisation des électeurs, et ce fut un énorme succès viral .

